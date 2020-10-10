شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 35% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات التموينية حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 35% من مقررات شهر أكتوبر الجارى حتى الآن، بجانب أيضا استمرار طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين.

كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرًا أشار إلى أن الشركات التابعة للوزارة «تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر اكتوبر الجارى للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية ويتم صرفها للمواطنين.«

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية كانت قد قررت صرف كمامة قماش واحدة فقط إجباريًا بشكل شهري على البطاقات التموينية التي تتضمن 3 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفهًا اختياريًا للبطاقات الأخرى.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين، وفى ظل تزايد منحنى الإصابات بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)، مع تلاحظ عدم التزام بعض المواطنين حاليًا بارتداء الكمامات، وعدم الوعى الكافى بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.