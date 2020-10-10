شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق جديد فى لبنان وفرق الإطفاء تحاول إخماده.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلع حريق هائل في لبنان، مساء الجمعة، امتد من بلدة عيات وصولا إلى حرج الصنوبر في الوادي الفاصل بين بلدتي عين يعقوب والشقدوف، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن رئيس مركز الدفاع المدني في بزبينا طلال أيوب.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن سيارات الإطفاء تعمل من مركزي بزبينا وعكار العتيقة على منع وصول النار إلى عدد من المنازل في المنطقة، كما يشارك اتحاد بلديات الجومة وبلديات وابناء المنطقة في العمليات.

رئيس مركز الدفاع المدني في بزبينا، أشار إلى أن هبوب هواء ساخن زاد من سرعة انتشار الحريق وتوسع رقعته، ونظرا لعدم وجود طرقات تسمح بوصول سيارات الإطفاء إلى داخل الحرج، طلب الدفاع المدني مساعدة الجيش اللبناني.



حريق ضخم

وفي وقت سابق، أكد الجيش اللبنانى، أن القوات الجوية اللبنانية تمكنت من إخماد الحرائق التى اندلعت فى بلدات بتخنيه والخريبة ودير الحرف ورأس المتن ووباتر، كما ساهمت فى إخماد الحرائق التى اندلعت فى دوما وعيون السمك وبزال فى الشمال.

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ونشر الجيش اللبنانى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو يرصد بعض الحرائق التى اشتعلت فى لبنان مؤخرا، معلقا: "أخمدت ست طوافات تابعة للقوات الجوية الحرائق التى اندلعت فى بلدات بتخنيه -الخريبة-دير الحرف -راس المتن- وباتر. كما ساهمت باخماد الحرائق التي اندلعت في دوما- عيون السمك- بزال في الشمال".

من ناحية أخرى، وقع انفجار في خزان للمازوت بالعاصمة بيروت، أسفر عن مصرع 4 أشخاص، إضافة إلى إصابة آخرين، فيما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقاطع فيديو ترصد إخلاء الأمن للعديد من المنازل على خلفية الانفجار.



حريق في لبنان

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن وزير الصحة العامة في لبنان الدكتور حمد حسن أوعز باستقبال جرحى انفجار الطريق الجديدة على نفقة وزارة الصحة .



حريق هائل بلبنان ووثقت مقاطع فيديو وصورا تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجمعة، اللحظات الأولى في محيط الانفجار الهائل الذي وقع بخزان مازوت في محلة الرفاعي - ساحة أبو شاكر، بالعاصمة اللبنانية "بيروت".

وأشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إلى أن سيارات الدفاع المدني وفرق من الإطفاء انطلقت مسرعة، إلى موقع الانفجار في محالة للسيطرة على الحريق الذى خلفه الانفجار.