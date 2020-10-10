شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم السبت 10/10/2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، وشبورة مائية صباحا ، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الشمالية الغربية، وشبورة مائية صباحاً والرياح معتدلة، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة على خليج السويس والبحر الحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وطقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا .

ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 21 والعظمى 28

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 24 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 والعظمى 32

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 22 والعظمى 32

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درجات الحرارة فى طابا الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 16 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 22 والعظمى 38

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 23 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 24 والعظمى 40

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 26 والعظمى 43

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 42

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 41

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 28 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 35

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 29 والعظمى 33

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 35