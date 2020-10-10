شكرا لقرائتكم خبر عن الباز: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ترفع شعار "التعليم من أجل التنمية" وتطوير قسم القلب والطوارئ بمستشفى سعاد كفافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الاعلامى محمد الباز، إن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أصبحت أكبر من مجرد صرح تعليمى، فبعض الجامعات الخاصة تهتم بعملية التعليم والتدريس فقط، بينما نحن أمام صرح مجتمعى بشكل عام، مؤكدا أن هذا نابع من الرسالة الانسانية التى يحملها خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على عاتقه، وهى مستمدة من الجذر، والدته الدكتورة سعاد كفافى وهى سيدة كان لديها فلسفة التعليم من أجل التنمية.

وأضاف الباز خلال (خالد الطوخى) يطبق فلسفة والدته الراحلة فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأيضا فى الخدمات التى يقدمها للمجتمع من خلال هذا الصرح الكبير، وهذا خلق حالة من الثقة فى الجامعة وفى خالد الطوخى، ولعل ذلك يظهر فى حالة الاقبال الشديد على الجامعة".

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وأكد الدكتور محمد الباز أن تطوير قسمى القلب والطوارىء بمستشفى سعاد كفافى، يعد تطويرا لصالح المجتمع، قائلا :"نحن أمام مستشفى أنشأت دار عزل فى وقت قياسى، وأعلنت جاهزيته لاستقبال أى حالات مصابة بكورونا، فى وقت كانت الناس فى حيرة ولا تدرى ماذا تصنع، تحية لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ولرئيس مجلس الأمناء خالد الطوخى".

وكان برنامج برنامج "آخر النهار"، قد بث تقريرا خاصا من مستشفى سعاد كفافى الجامعى، يرصد فيه التطورات الهائلة والطفرة الطبية التى حدثت فى قسمى القلب والطوارىء بمستشفى سعاد كفافى الجامعى، التابع لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.