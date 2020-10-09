شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الوادى الجديد تتابع سير العمل بمدرسة موط الزراعية ومشروع إنتاج الحرير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد سير العمل بأقسام المدرسة الثانوية الزراعية بموط بمركز الداخلة ،يرافقها نبيل حنفى رئيس مركز الداخلة و إحدي المتبرعات لدعم وتطوير التعليم الفني بالمحافظة، والتي قامت بدعم مدرسة بلاط الثانوية الزراعية بمبلغ ٢ مليون جنيه. حيث تفقدت إنتاج الأقسام المختلفة من منتجات الألبان و الدواجن و عسل النحل والتمور والخضروات، مشيدة بمنظومة العمل بالمدرسة وتدريب و تأهيل الطلاب لسوق العمل. ووجهت نائب المحافظ بإعداد دراسة بإحتياجات تطوير المدرسة لتوفيرها كما تفقدت مشروع إنتاج الحرير الطبيعى وتربية دودة القز بقرية المعصرة، وتابعوا مراحل إنتاجه المختلفة بمزرعة أشجار التوت ووحدة تربية دودة القز وتجميع خيوط الحرير. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,156

تعافي 97,524

وفيات 6,017

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب محافظ الوادى الجديد تتابع سير العمل بمدرسة موط الزراعية ومشروع إنتاج الحرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.