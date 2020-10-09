شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عدد من البطاقات التموينية بمخبز بلدى مدعم بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مديرية تموين الاقصر، اليوم الجمعة، أثناء،حملة على المخابز البلدية المدعمة، برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل أول الوزارة، وتحت إشراف عبدالرازق الصافي مدير ادارة الرقابة التموينية بالمديرية، عن ضبط كميات من البطاقات التموينية بأحد المخابز بنجع الخطبة بغرض استخدامها في تسجيل مبيعات وهمية للمخبز للحصول على الدقيق.

وناشد وكيل وزارة التموين بالأقصر المواطنين بعدم ترك البطاقات التموينية الخاصة بهم لدى المخابز البلدية المدعمة، وذلك حفاظًا على حقوقهم من حصص الخبز والسلع ومنع إهدار الدعم.

وأكد وكيل الوزارة على أن في حال ثبوت احتفاظ أي مخبز أو منشأة تموينية ببطاقات تموينية على الفور يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. وأوضح تامر صلاح ان التحــفظ على البطاقات التي يتم ضبطها عن طــريق الحــملات التموينية المســتمرة بمتابعة مفتشين التموين مشيرا إلى أنه سيتم إلغائها نهائيا في حالة التكرار وعدم استخراج بطاقة حديثة مرة أخرى. تم تحــرير محضــر بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة .