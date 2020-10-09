شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الحمام تواصل أعمال التشجير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام، اليوم الجمعة، جهاز النظافة بمركز ومدينة الحمام برفع 50 طنًا من القمامة بأنحاء المدينة المختلفة وتشمل شارع أبوبكر الصديق، وشارع محمد حلمي.

كما أكد رئيس المركز على جهود إدارة التشجير بالمركز، حيث تم استكمال أعمال تجميل وتهذيب الأشجار بمدخل الحمام الرئيسي حفاظا على المظهر الحضاري.

يأتى ذلك في إطار المتابعة للأعمال اليومية بالمدينة، وتحت إشراف وجيه عمارة، رئيس مركز ومدينة الحمام.

وفيما يخص أعمال الإنارة، تم استكمال الأعمال بشارع عمر المختار العزبة الغربية، وكذلك إصلاح كابل الإضاءة بمجمع المدارس.