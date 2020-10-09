شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أنصار «مستقبل وطن» يصف قرية ببني سويف بـ«تل أبيب».. والحزب: ليس خطأنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحرق عدد من أهالى قرية ننا بمركز إهناسيا لافتات مرشح مستقبل وطن، عقب قيام أحد أنصاره بوصف القرية بأنها «تل أبيب»، في مؤتمر انتخابي.

من جانبه، أصدر حزب مستقبل وطن بيانا حول الواقعة بخصوص ما تم تداوله عن كلمة تم اجتزاؤها من أحد المواطنين بقرية منهرو أثناء لقاء انتخابي بالقرية للمرشح سيد محمد سيد، عن حزب مستقبل وطن، بدائرة بندر ومركز إهناسيا، فهمها البعض كإساءة لقرية ننا بلد العلم والسياسة.

أولًا: إن الحزب لم يصدر منه أي خطأ في حق أي من أبناء المركز بصفة عامة وبصفة خاصة أهالي قرية ننا أو من أي قيادة تنظيمية أو عضو داخل الحزب ولم يصدر خطأ من المنصة أو مرشح الحزب.

ثانيًا: نوضح أن الكلمة محل النقاش التي قالها أحد المواطنين بقرية منهرو أثناء اللقاء لم تكن مفهومة للمنصة، وأن ما حدث من أحد الحضور هو من يُسأل عنه، لكن نهيب بالجميع عدم زج اسم الحزب لإثارة الفتن وزعزعة ثقة أهالى إهناسيا في الحزب الذي لم يتوان عن خدمتهم ويتشرف بكل أهالى إهناسيا وجميع عائلاتها.

ونؤكد للجميع أن حزب مستقبل وطن بجميع قياداته ومرشحيه يواجهون الآن حملة ممنهجة للعمل على إضعاف تواجد الحزب بدوائر المحافظة، لاسيما في ضوء قوة مرشحي الحزب وعدم القدرة على المنافسة الشريفة لباقي المرشحين.

ونؤكد للجميع أن حزب مستقبل وطن ومرشحيه يكنون كل احترام وتقدير لأهلنا بقرية ننا، وكل قرى المحافظة، ومن منطلق حرصنا على وأد أي محاولات للوقيعة والفتنة، نعلن اعتذارنا للجميع عن أي سوء فهم أو تفسير لكلمة تم ترويجها على صفحات التواصل الاجتماعي منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة.

Advertisements

ويناشد الحزب بالمحافظة حملات وأنصار جميع مرشحي الدائرة، الحفاظ على وحدة الصف بين أهالي الدائرة وعدم الانسياق وراء أي دعوات للفتنة والفرقة بين أبناء الدائرة، الذين تجمعهم علاقات طويلة وممتدة لم ولن تتأثر بمثل هذه التصرفات الفردية التي تستهدف مكاسب سياسية زائلة.

بيان حزب مستقبل وطن