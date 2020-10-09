شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تسجل أعلى معدل تشغيل يومى بـ60 رحلة جوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم، أعلى معدل تشغيل يومى للرحلات الدولية والداخلية، منذ عودة حركة الطيران المنتظم فى شهر يوليو الماضى.

وتسيّر «مصر للطيران»، 60 رحلة جوية بمعدل رحلة إلى كل من «بغداد، أكرا، لاجوس، تونس، لندن، أثينا، مدريد، باريس، نيويورك، ميلانو، فرانكفورت، جنيف، أبوجا، أمستردام، بروكسل، كوبنهاجن، موسكو، برلين، فينا، ميونخ، البحرين، الخرطوم، المدينة المنورة، الشارقة، نيروبى، وأديس أبابا)، بالإضافة إلى 3 رحلات إلى كل من (دبى، وجدة). كما سيتم تسيير رحلتين إلى كل من (إسطنبول، أبوظبى، الدمام، الرياض، وبيروت)، و13 رحلة داخلية بمعدل 5 رحلات إلى الغردقة، و4 إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الأقصر، وأخرى إلى كل من (طابا، وأسوان)، فضلًا عن 5 رحلات شحن جوى، وتنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5 آلاف و500 راكب.