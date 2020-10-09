شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير رئيس مجلس إدارة الخط الملاحي «ايفر جرين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الخط الملاحي العالمي إيفرجرين العالمية للخطوط الملاحية تعين انشور شانج رئيسًا جديدًا بدلا من شانج ين الذي كان يشغل المنصب لمدة 7 سنوات، وصاحب قرار الانسحاب من العمل والتعامل مع ميناء شرق بورسعيد بعد زيادة اسعار رسوم الموانيء في 2015.

يأتي التغيير في القمة في Evergreen Marine التي تمتلك نحو 200 سفينة حاويات بعد أيام قليلة من إعلان خط يانغ مينغ أيضًا رئيسًا جديدًا.

وقالت إيفرجرين مارين في بيان مقتضب على صفحتها إن التعيين الجديد دخل حيز التنفيذ على الفور. لم يتم الكشف عن أي سبب لتغيير الإدارة.

تُظهر بيانات أن Evergreen «تايونية الجنسية» هي سابع أكبر خط حاويات في العالم بأسطول من 194 سفينة، وتسيطر على 5.3٪ من حصة السوق العالمية، حيث تنقل سفنها 1:2 مليون حاوية سنويا.

الجدير بالذكر ان الخط الملاحي انسحب من مصر منذ اكثر من 5 سنوات بسبب القرار 488 لسنة ٢٠١٥ والذي رفع اسعار رسوم الشحن والقرار 800الخاص بزيادة مقابل الانتفاع بتراخيص مزاولة الأنشطة بالموانئ المصرية.

وقد أعلنت المجموعة انها تفكر في عودة الخط للعمل في الموانيء المصرية عقب قرارات تخفيض الرسوم.

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