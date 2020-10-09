شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك»: «ما يغلاش عليك» ساهمت في انتعاش حركة المبيعات بنسبة 40% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي للجهاز، إنه تم تنفيذ مبادرة زيادة نسبة الخصومات للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية على المنتجات ضمن مبادرة «ما يغلاش عليك» لـ 14% بدلا من 10 %، وذلك من منافذ المحلات المشاركة في المبادرة وتقوم هذه المحلات بعمل أيضًا تخفيضات إضافية على المنتجات بنسبة 15% فأكثر، فمثلا صاحب البطاقة التموينية عند شراؤه سلع من أي شركة أو فرع مشارك في المبادرة سيحصل على نسبة تخفيضات 14% تقوم الحكومة بتوريد ثمن هذه التخفيضات للتاجر الذي يقوم بعمل تخفيضات إضافية من تلقاء نفسه بنسبة 15% فأكثر، أما باقي الجهات المشاركة في المبادرة يورد لها قيمة نسبه الخصم 10% في حال قيامها بعمل خصومات إضافية أقل من 15%..

وأوضح أحمد سمير أن مبادرة ما يغلاش عليك «ساهمت في انتعاش حركة المبيعات للمنتجات المشاركة في المبادرة بنسبة 40 % وأن المبادرة تتضمن الأجهزة الكهربائية والمفروشات وتجهيز المنازل وغيرها من المنتجات الأخرى بعيدا عن السلع الغذائية والسيارات، ويحصل المواطن صاحب البطاقة التموينية على نسبة الخصم المقررة للمبادرة، لافتا إلى أن الجهاز تلقى ما يقرب من 1600 شكوى تتعلق بمبادرة»تشجيع المنتج المحلى«منذ إطلاق المبادرة حتى الآن.

لافتا إلى ان هذه الشكاوى تضمنت إعلان بعض الشركات عن المشاركة في المبادرة ونسبة الخصم دون معرفة فروع هذه الشركات، بجانب استفسار البعض عن الأماكن ونسب الخصم، حيث يتم التواصل مع إدارة هذه الشركات لتقوم بإعلان فروعها المشاركة في المبادرة حتى يتمكن المستهلك من الحصول على نسب الخصم من أي فرع للشركات المشاركة، مشيدا بسرعة تجاوب التجار والصناع على تلافى ملاحظات وشكاوى المواطنين، ما يساهم في تعزيز استفادة المواطنين من المبادرة الرئاسية وحصولهم على سلع بأسعار مخفضة.