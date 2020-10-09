شكرا لقرائتكم خبر عن إنارة المدخل الشرقي لمدينة مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، إنه تم إنارة وصيانة كابلات وأعمدة الإنارة في كلا من المدخل الشرقي للمدينة في اتجاة علم الروم والفيروز والطريق الدولي تحت إشراف وتنفيذ إدارة الإنارة العامة بمجلس المدينة.
وأضاف «جاب الله» أن إدارة الإنارة العامة قامت بإصلاح وصيانة كشافات أعمدة الإنارة بمناطق علم الروم والعزبة السودانية والشارع الجديد وزاهر جلال والليدو في إطار الأعمال اليومية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف العمل في قطاع النظافة العامة والردود على شكاوى المواطنين في القطاعات الخدمية.
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