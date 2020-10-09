شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادرة صحة المرأة»: 731 ألف سيدة خضعن للفحص خلال عام.. والتأكد من إصابة 2000 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سرطان الثدي يُعد من أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء، وفي السنوات الأخيرة ارتفعت معدلات الإصابة بالمرض بشكل كبير في مصر، وخصص شهر أكتوبر للتوعية بأورام الثدي في كل عام في بلدان العالم، بهدف زيادة الاهتمام بهذا المرض وتقديم الدعم اللازم للمصابين والتوعية بأهمية الكشف، وتحت عنوان «الست المصرية هي صحة مصر»، أطلقت وزارة الصحة المبادرة الرئاسية لصحة المرأة في يوليو العام الماضي بهدف الكشف عن صحة المرأة وخاصة سرطان الثدي.

وتعقيبا على ذلك قال الدكتور لؤي قاسم استشاري علاج الأورام وعضو المكتب التنفيذي للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة، إن الكشف المبكر لسرطان الثدي من أهم الخطوات التي تساعد على علاجه، ونسبة الشفاء منه قد تصل لـ 100%، مشيرا أن أول خطوة في مرحلة الكشف المبكر هي الفحص الذاتي، مشيرا أن مبادرة 100 مليون صحة نشرت فيديو تعريفي لطريقة الفحص، وفي حالة رصد أو ملاحظة أي علامة من العلامات تتوجه الحالة لزيارة أقرب وحدة صحية من خلال اللينك http://100millionseha.eg/ أو الاتصال على رقم 15335.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن عدد السيدات اللاتي خضعن للتوعية والفحص داخل البرنامج بدءا من يوليو 2019 بلغ (731593)، فيما بلع عدد السيدات اللاتي خضعن للتوعية بسرطان الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية (394879)، وعدد السيدات اللاتي خضعن الفحص الطبي داخل البرنامج منذ يوليو ٢٠١٩ بلغ (337868)، وتم التأكد من إصابة حوالي ٢٠٠٠ سيدة بسرطان الثدي وبدأوا العلاج في مراكز الأورام المتخصصة، فيما بلغ عدد من تم التأكد من أن فحوصاتهم طبيعية 4 مليون و439 ألف عدد السيدات، وتم عمل ٩٠ ألف أشعة ماموجرام منذ يوليو ٢٠١٩.