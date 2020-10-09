شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أراض جديدة بأنشطة صناعية ولوجستية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أهالى مدينة 6 أكتوبر الجديدة، المهندس عادل النجار، رئيس الجهاز، بتوفير أتوبيسات نقل عام إلى قطاع ( ج ود وا ) بالإضافة إلى زيادة الخدمات بالمنطقة.

فيما استمرت أعمال الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي بمنطقة ١٨٠٠ فدان والخاصة بأراضي الإسكان المتميز شمال مطار أكتوبر.

من جانبه، أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، أن المدينة هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تأسست عام ٢٠١٧.

ورغم حداثتها إلا أنها خططت لتكون مدينة صناعية وسكنية وتعليمية وترفيهية، وتجاوز عدد وحدات الإسكان الإجتماعي الجاري تنفيذها بالمدينة ٧٢ ألف وحدة، بالإضافة إلى ٤٢٣٦ وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، ومناطق الأراضي السكنية بموقعين على مساحة ١٨٠٠ فدان و١٠٠٠ فدان، بالإضافة للمنطقة الصناعية التي بلغت مساحتها ١٠ آلاف فدان.

ولفت «النجار» إلى الإعلان عن طرح قطع أراضٍ جديدة بأنشطة صناعية ولوجستية بالمدينة، وذلك بنظام التخصيص الفوري من خلال الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية تسهيلاً وتيسيراً على المستثمرين في سبتمبر الماضى وإتاحة قطع أراضٍ جديدة بداية كل أول شهر وحتى منتصفه، حيث تم طرح قطعتي أراضٍ بالمنطقة الصناعية بمساحات تتراوح من ٣٥٠٠٠ إلى ٣٦٤٠٠ م٢ بأنشطة صناعية مختلفة (هندسية وصناعات ورقية)، وقطعتي أراضٍ بالمنطقة الصناعية بمساحات تتراوح من ٥٠٩١ م٢ إلى ٥١١٧ م٢ بأنشطة صناعية غذائية، وقطعتي أراضٍ بالمنطقة الصناعية بمساحات تتراوح من ٩١٦٠م٢ إلى ٩١٧٦م٢ بأنشطة بلاستيكية وكيميائية، وقطعتي أراضٍ بالمنطقة اللوجستية بمساحات تتراوح من ٦٢٣٦م٢ إلى ٨٤٤٥ م٢ بنشاط مخازن لوجيستية الشهر الماضي.

وأضاف المهندس عادل النجار أن سعر المتر التقديري للأراضي المطروحة بالمنطقة الصناعية بلغ ٨٨٠ جنيهًا للمتر المسطح، وبلغ سعر المتر التقديري لأراضي المنطقة اللوجيستية ١٢٣٥ جنيهًا.

Advertisements