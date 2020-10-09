شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتأكد من جاهزية أتوبيسات النقل الجماعي بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، طابور اصطفاف لأتوبيسات مشروع النقل الجماعي بمرسى مطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، وذلك للوقوف على مدى الكفاءة الفنية والجاهزية والاستعداد للتحرك.

كما استمع لمدير المشروع وللسائقين موجهًا بمتابعة الأعمال المستمرة للحفاظ على الأتوبيسات، خاصة الصيانة ورفع الكفاءة، مع مراجعة خطوط السير لتوفير مزيد من خدمات تيسير المواصلات للمواطنين والتنسيق بين إدارة المرور ومجلس المدينة لتيسير خطوط السير دون عوائق مرورية أو حفر وغيرها.

وأكد أن الجميع يعمل من أجل المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.