شكرا لقرائتكم خبر عن «المهن الطبية» يصرف 4 آلاف جنيه إعانة وفاة لورثة الأعضاء (تفاصيل التقديم) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يصرف اتحاد نقابات المهن الطبية، إعانة وفاة لورثة العضو المستحق للمعاش، بقيمة 4 آلاف جنيه، ويتم صرفها مع أول دفعة معاش، على أن يتم التقدم للاستفادة منها خلال عامين كحد أقصى من تاريخ الوفاة.

ويشتـرط لصرف إعـانـة الـوفـاة، استيفاء الـمستندات التالية:

1- شهادة من النقابة التابع لها العضو، بسداد اشتراك النقابة حتى تاريخ تقديم الطلب بموجب استمارة «أ ن».

2- إحضار مستخرج رسمي من شهادة الوفاة للعضو.

3- مستخرج رسمى من الإعلام الشرعي.

4- صورة بطاقة المتوفي.

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5- شهادة من عضوين من أعضاء الاتحاد معتمدة من النقابة، متضمنة ما يفيد بأن الزوجة كانت على ذمة العضو المتوفى حتى تاريخ الوفاة، أو أن الزوج كان متزوجا من العضوه حتي تاريخ وفاتها.