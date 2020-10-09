شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تحيل إمام لـ«باحث دعوة» بسبب الدعاية الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناء على مذكرة الدكتور السيد مسعد ،مدير مديرية أوقاف الجيزة، التي رفعها إلى الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بشأن خروج الشيخ محمد شحاته محمد على، إمام مسجد عبدالعزيز العلي ( الكويتي ) ببولاق الدكرور بالجيزة لخروجه على مقتضى واجبه الوظيفي بالمشاركة الفجة في حملة أحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بالمحافظة، وحرصا على صورة المؤسسات الدينية ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين في حياد تام، ودفعا لاستخدام المنبر في غير ما خصص له، قررت وزارة الأوقاف إحالة الإمام المذكور إلى وظيفة باحث دعوة ومنعه من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الناس بها أو أي عمل يتصل بشئون المساجد لحين انتهاء التحقيقات، وعلى مديرية أوقاف الجيزة التنفيذ الفوري بمنعه من أي عمل دعوي اعتبارا من اليوم الجمعة ٩ أكتوبر ٢٠٢٠ م، مع استكمال التحقيق مع المذكور بديوان عام الوزارة .

وأكدت وزارة الأوقاف أن المتاجرة بالزي الأزهري أو المنبر أو رسالة الإمام أو الزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه في العملية الانتخابية تستدعي العقوبة الرادعة، حفاظا على حرمة المسجد وصورة الإمام .

كما أكدت الوزارة أنها قد أعذرت إلى المخالفين بإحالة من خالف إلى وظيفة باحث دعوة، لكنها ستكون مضطرة إلى إنهاء خدمة أي إمام أو مفتش أو قيادي بالأوقاف تثبت مخالفته لتعليمات الوزارة في هذا الشأن، كما أنها ستكلف فريقها القانوني برفع شكوى رسمية للجنة العليا للانتخابات ضد كل من يحاول استخدام المساجد أو أي من الأئمة في دعايته الانتخابية باعتبار ذلك لونا من اللعب بعواطف العامة باسم الدين ومتاجرة به في العملية الانتخابية .

وشددت وزارة الأوقاف أنها ستتخذ إجراءات أكثر حسما تجاه من يخالف التعليمات مع رفع مذكرات مفصلة بالمخالفات للجنة العليا للانتخابات، وسننشر أي مخالفة لاحقا على الصفحة الرسمية للوزارة ونتخذ ضدها جميع الإجراءات القانونية اللازمة .