شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ السيسي لتسلمه درع العمل التنموي العربي لعام ٢٠٢٠ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي لتسلمه درع العمل التنموي العربي لعام ٢٠٢٠، وهي الجائزة التي تمنح سنويًا من جامعة الدول العربية إلى الرموز العربية، التي تقود العملية التنموية في بلادها.

وجاء بنص التهنئة: «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتَسلمه درع العمل التنموي العربي لعام ٢٠٢٠، ونصلي إلى الله القدير أن يوفقكم فيما هو صالح للبلاد، حفظ الله مصر وشعبها الحبيب».