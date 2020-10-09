شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق احتفالات «الوفد» بذكرى انتصارات أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، منذ قليل، فعاليات احتفالات حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، بانتصارات أكتوبر المجيدة والدور الوطني الشجاع الذي قامت به القوات المسلحة في حماية الدولة المصرية في الحفاظ على أمن وأمان المواطن، وذلك في فندق «سفير».

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور من أعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات، حيث يتناول الحفل الاحتفال بانتصار مصر في حرب أكتوبر التي أعادت إلى الأمة العربية كرامتها. يُذكر أن إعداد وتجهيز الحفل قد أُسند إلى السيدة أمل رمزي النائبة الوفدية بمجلس الشيوخ ومساعد رئيس الوفد للشئون السياحية.

يقدم الحفل الإعلامي محمد علوي الذي أكد أن حزب الوفد باعتباره الحزب الأقدم والأعرق والأقرب لقلوب المصريين يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، يحتفل بانتصار المصريين في حرب أكتوبر والتي ستظل فخر لكل من شارك فيها وساهم في الحفاظ على أرض سيناء الحبيبة العزيزة على قلوب المصريين.