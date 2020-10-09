شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة للمرور على المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد برأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، إنه تم تشكيل لجنة للمرور على المدارس مشكلة من (إدارة النظافة – مكتب البيئة – الحماية المدنية – الادارة الصحية – هندسة كهرباء رأس غارب) للمرور ومراجعة الاشتراطات البيئية وحالة النظافة العامة وكذا مراجعة مهمات الإطفاء والتأكد من جاهزيتها للاستعمال في حالة حدوث أي طارىء وتأمين جميع لوحات الكهرباء والتأكد من تأمينها وإغلاقها وكذا مرور الزائرة الصحية للتأكيد على توافر جميع المستلزمات الصحية وسلامة الاجراءات الاحترازية.

يأتى هذا في ظل الاستعداد لبدء العام الدراسى الجديد 2020/2021 والحفاظ على صحة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعمل على انتظام العملية التعليمية بسلام وأمان.