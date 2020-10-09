"أزمة قلبية".. القوى العاملة: عودة جثمان مصري توفى بالسعودية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، وصول جثمان المواطن المصري "جمال فتحي سيد فتح الله"، الذي وافته المنية نتيجة أزمة قلبية مفاجئة فجر غد السبت.

وبحسب بيان اليوم، يصل الجثمان على رحلة شركة النيل للطيران التي تصل إلى مطار القاهرة في تمام الساعة الخامسة والثلث صباحًا.

وأصدر وزير القوى العاملة، تعليماته فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالرياض، بمجرد علمه بالوفاة بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصري إلى أرض الوطن بالتنسيق مع القنصلية، فضلا عن متابعة مستحقاته المالية.

وأعرب الوزير عن خالص تعازيه لأسرة المتوفى وزملائه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

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وقال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن المواطن المصري الذي وافته المنية نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، كان يعمل سائق شاحنة درجة أولى بشركة روافد للمقاولات العامة وصيانة الطرق بمدينة الدمام، لافتًا إلى أنه تواصل مع إدارة الشركة لإنهاء صرف مستحقاته.

وأوضح رجائي، أنه تم إيداع الجثمان بالمستشفى لحين إنهاء إجراءات التصريح لشحنة إلى مسقط رأسه مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف.

وتابع رجائي: "تم التواصل مع أخيه في مصر، وأبدى رغبته في محاولة شحن الجثمان في أقرب وقت، وتم توجيهه لعمل تفويض لأحد الأشخاص المتواجدين بالدمام لاستلام تصريح الدفن من القنصلية العامة بالرياض وإنهاء الإجراءات، وتم إرسال التفويض من مركز عمليات وزارة الخارجية المصرية إلى القنصلية العامة بالرياض".

وأضاف: "لمزيد من اختصار الوقت توجه محمد عزام الملحق الإداري بالقنصلية العامة بالرياض، وكريم أبو السعود الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالى بالرياض صباح الجمعة إلى مقر القنصلية العامة بالرياض لإنهاء إجراءات تصريح شحن الجثمان وتسليمه لصاحب التفويض الذي قدم الشكر لأعضاء البعثة الدبلوماسية على سرعة استجابتهم لرغبة أخو المتوفى".