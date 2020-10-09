حزب الوفد يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

بدأ توافد قيادات حزب الوفد، على مقر الحفل الذي أقامه الحزب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، بانتصارات أكتوبر المجيدة والدور الوطني الشجاع الذي قامت به القوات المسلحة في حماية الدولة المصرية في الحفاظ على أمن وأمان المواطن.

وحضر عدد من أعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات، حيث يتناول الحفل الاحتفال بانتصار مصر في حرب أكتوبر التي أعادت إلى الأمة العربية كرامتها.

يُذكر أن إعداد وتجهيز الحفل أُسند إلى أمل رمزي النائبة الوفدية بمجلس الشيوخ ومساعد رئيس الوفد للشئون السياحية.