​"تنمية الثروة الحيوانية": ضبط 20 ألف طن أعلاف وخامات للتصنيع بدون ترخيص في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ضبط 20 ألف طن أعلاف وخامات للتصنيع بدون ترخيص في محافظة مطروح.

ووردت معلومات عن وجود مخازن للأعلاف بمحافظة مطروح غير مرخصة وتقوم بتخزين أعلاف غير مسجلة بوزارة الزراعة وخامات غير صالحة للاستهلاك الحيواني، وتم التنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية أمن مطروح، ومديرية زراعة مطروح.

وداهمت القوة المخازن والمصنع وتم ضبط أعلاف بدون ترخيص من وزارة الزراعة وصويا غير صالحة للاستهلاك الحيواني، كما تم ضبط 20 ألف طن أعلاف وخامات للتصنيع بدون ترخيص من وزارة الزراعة ومفرمة وخلاط لفرم مخلفات المجازر بها بقايا ريش ومخلفات دواجن لتصنيع الأعلاف وحوالي 650 طن "كُسب" عباد شمس غير صالح للتصنيع الزراعي و88 طن أعلاف مجهولة المصدر.

ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمربين ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعة في مصانع مرخص لها بذلك في وزارة الزراعة، وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة في الوزارة وللتواصل مع القطاع على أرقام (01558626681- 01558626682).​