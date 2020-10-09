ممثلة الصحة العالمية في مصر تشارك بتجارب لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
شاركت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر، في التجربة الإكلينيكية للقاحين صينيين لفيروس الكورونا المستجد، بمقر شركة "فاكسيرا".
وبثت وزارة الصحة والسكان، فيديو لمشاركة "القصير" في التجربة الإكلينيكية، داعية للتطوع في التجارب الإكلينيكية؛ لما في ذلك من دور كبير في الوصول إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.
ودعت وزارة الصحة والسكان، إلي توجه إلى مركز تطعيمات فاكسيرا بالدقي أو المركز الطبي بالقطامية، أو تسجيل البيانات على الموقع Www.Covactrial.mohp.gov.eg أو التواصل على الرقم: 15530.
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