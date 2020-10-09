النيابة تأمر بإحضار ٤ سيدات ظهرن مع "عنتيل الجيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمر المستشار محمد هاني، رئيس نيابة أوسيم، بضبط وإحضار ٤ سيدات ظهرن في مقاطع فيديو "عنتيل الجيزة"، عقب ممارسة الرذيلة معهن بعد تحديد هوياتهن.

ووجهت النيابة للمتهم اتهامات انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على قيم المجتمع المصري وإساءة استخدام وسائل الاتصال.

وكشفت مصادر أمنية أنه تمت مراجعة وفحص مقاطع الفيديو التي يحتوي عليها هاتف المتهم "ع. ص" جزار، للتوصل إلى هوية السيدات بها، كما تبين أن العديد من مقاطع الفيديو تم حذفها، ولكن من خلال التقنيات الحديثة والاستعانة بالفنيين المختصين يتم استعادتها.

Advertisements

وأشارت المصادر أن عملية البحث عن السيدات تتم في سرية لما تسببت فيه الواقعة من خلافات أسرية عديدة وصلت إلى الطلاق وانفصال بعض الزوجات عن أزواجهن فيما تركت بعض الأسر منازلها وغادرت البلدة بعد انتشار تلك المقاطع وتداولها بشكل واسع.

وشرحت المصادر أنه بعد تحديد هوية السيدات سيتم اتخاذ قرار باستدعائهن من عدمه خاصة أن الأجهزة الأمنية لم تتلق بلاغًا منهن بتعرضهن للضرر أو من أزواجهن باتهامهن بالزنا، حيث إن الزوج هو الشخص الوحيد المخول له اتهام زوجته، مضيفة أنه قد يتخذ قرارًا بعدم استدعائهن تجنبًا للإفصاح عن هويتهن وتفاقم الأمور في محيط أسرهن أو حسب رؤية جهات التحقيق.

وأشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية أن المتهم بدأ تلك الوقائع منذ أكثر من ٣ سنوات عندما استأجر شقة بالقرب من منطقة إمبابة خارج قرية البراجيل بأوسيم بعيدًا عن منزله، وأعين زوجته وأولاده لاستقبال السيدات بها لممارسة الرذيلة معهن.