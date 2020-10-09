3 سيارات إطفاء تخمد حريقا بمخزن عطور في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع في مخزن عطور بمنطقة إمبابة. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في مخزن بدائرة قسم شرطة إمبابة. Advertisements ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة العميدين علاء خلوصي وماجد سعفان. وتبين بالفحص نشوب الحريق في مخزن عطور يضم كمية من مواد سريعة الاشتعال، وتم محاصرة ألسنة النيران بالمخزن، ومنع امتدادها إلى المحلات المجاورة. وأخمد رجال الدفاع المدني الحريق الذي أسفر عن احتراق محتويات المخزن دون إصابات. وتم تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، وتحرير محضر بالواقعة.

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