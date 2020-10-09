حريق يلتهم غرفة نوم في شقة بهضبة الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، حريقا اندلع في وحدة سكنية بهضبة الأهرام. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من شقة بالطابق الثالث بدائرة قسم الهرم. Advertisements ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة العميدين علاء خلوصي وماجد سعفان. وتم محاصرة ألسنة النيران بالشقة، ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة. وأخمد رجال الدفاع المدني الحريق الذي أسفر عن احتراق غرفة نوم دون إصابات. وتم تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، وتحرير محضر بالواقعة.

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