شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي: «ميرضنيش يبقى ولادنا أقل من اليابان والصين» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من الهام تغيير نظام التعليم القديم، لأنه لا يفيد الطلاب ولا يعلمهم أي مهارات، موضحًا: «الولاد مبتتعلمش، والأهالي محتاجين يسيبونا نعلمهم».
وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»: «أنا ميرضنيش يبقى ولادنا أقل من اليابان والصين، ويا ريت أولياء الأمور يسيبوا لنا التصحيح لأنه علم كبير».
وتابع: «قبل الدراسة بيوم أو يومين هنوريكم حاجات جديدة لانج بنشتغل عليها دلوقتي، وهننزل موقع إلكتروني عليه كل ما هو جديد حتى لا يحتار الأولاد، وسنوجههم للدروس الإلكترونية والبث المباشر والكتب التفاعلية وغيرها».
وأكد، أن دور المدرس في المنظومة الجديدة سيكون عظيمًا، حيث إنه لن يصبح مجرد ملقن، وسيستطيع الرد على الأسئلة وتوجيه الطلاب في المدرسة أو في مجموعات التقوية والدروس أون لاين، بمعنى أن المدرس أصبح دوره كمدرب وليس مجرد ملقن.
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