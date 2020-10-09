شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: «مفيش حاجة اسمها إجابة نموذجية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن أسئلة الامتحانات بجميع المراحل الدراسية، لن تكون من الكتاب المدرسي مرة أخرى وإنما وفقا لفهم الطالب، والفكرة ليست في الأسئلة والدرجات، ولكن فهم الطالب للمحتوى، نحن نعلم الطالب الصيد والطبخ ولا نعطه سمكة، ولا يوجد شئ اسمه الإجابة النموذجية«.

وأكد شوقى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ما يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، أن الكتاب المدرسي أصبح أضعف نقطة في منظومة التعليم الجديدة، بسبب تعدد وسائل التعليم والمنصات الإلكترونية. وأوضح الوزير، أن رحلة تطوير التعليم في مصر تهدف إلى تغيير المنظومة بأكملها؛ لا يوجد إجابة نموذجية بعد الآن وليس من المنطقي أن يعرف الطلاب أسئلة الامتحانات«.

وتابع: «نسعى للتتحول من التعليم إلى التعلم، مع عدم اقتصار دور الطلاب على أن يكونوا متلقين للمعلومات، بل يتحولوا إلى مستفيدين من نظام متكامل، وردا على سؤال ولية أمر بأن الدرجات هي المقياس لدخول الجامعات، أجاب الوزير:»سيبيلنا الدرجات والتقييم والتصحيح لإن ده علم كبير«. مؤكدًا أن نظام التعليم الجديد يقدم للطلاب المعلومات ويكسبهم مهارات الحياة التي تشكل بنيانهم الفكري وسلوكهم من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.