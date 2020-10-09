اليوم.. تشيع جنازة النائبة منى منير من كنيسة المرعشلي بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام جنازة النائبة منى منير، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النوب، بكنيسة المرعشلي بالزمالك، على أن يقام والعزاء يوم السبت في تمام السادسة مساء غد السبت.

وتوفيت مساء الخميس، النائبة منى منير، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النوب، بعد صراع مع مرض السرطان.

كان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، نعى النائبة منى منير عضو لجنة الشئون الإفريقية.

وقال عبدالعال: "ببالغ الحزن والأسى، أنعي النائبة منى منير، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمدها برحمته الواسعة، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".​