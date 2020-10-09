حديقة الحيوان تستعد لاستقبال 3 زرافات من جنوب إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قالت مدير حديقة الحيوان بالجيزة، الدكتورة مها صابر، إن الحديقة تستعد لاستيراد 3 زرافات من جنوب إفريقيا، مشيرة إلى الحصول على الموافقة الطبية طبقًا للاشتراطات الدولية.

وأوضحت مها صابر، لمصراوي، أن تلك الزرافات سيتم استبدالها بـ 6 فرسات نهر وحيوان "أروي".

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وأضافت أن حديقة حيوان الجيزة بصدد استيراد حمار وحشي "زبرا"، مشيرةً إلى أن الحديقة استقبلت خلال الأيام الماضية ضبع السيناوي جديد والبكا ومجموعة من الطيور.

وأشارت مديرة حيوان الجيزة إلى استكمال الإجراءات الاحترازية المشددة من خلال الالتزام بعدد 3 الآف زائر لا أكثر، بالإضافة إلى ضخ مزيد من الكحوليات ورش عنابر الحيوانات والاستمرار بقياس درجة حرارة الحيوانات والعاملين بشكل دوري.

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