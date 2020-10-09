محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:
قالت مدير حديقة الحيوان بالجيزة، الدكتورة مها صابر، إن الحديقة تستعد لاستيراد 3 زرافات من جنوب إفريقيا، مشيرة إلى الحصول على الموافقة الطبية طبقًا للاشتراطات الدولية.
وأوضحت مها صابر، لمصراوي، أن تلك الزرافات سيتم استبدالها بـ 6 فرسات نهر وحيوان "أروي".
وأضافت أن حديقة حيوان الجيزة بصدد استيراد حمار وحشي "زبرا"، مشيرةً إلى أن الحديقة استقبلت خلال الأيام الماضية ضبع السيناوي جديد والبكا ومجموعة من الطيور.
وأشارت مديرة حيوان الجيزة إلى استكمال الإجراءات الاحترازية المشددة من خلال الالتزام بعدد 3 الآف زائر لا أكثر، بالإضافة إلى ضخ مزيد من الكحوليات ورش عنابر الحيوانات والاستمرار بقياس درجة حرارة الحيوانات والعاملين بشكل دوري.
اقرأ أيضًا: بـ"3 زرافات ونمرين".. غدًا حديقة الحيوان تفتح أبوابها أمام الجمهور بـ30% من الزائرين
كانت هذه تفاصيل خبر حديقة الحيوان تستعد لاستقبال 3 زرافات من جنوب إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.