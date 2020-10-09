تشكيل مجموعة مشتركة.. اجتماع مصغر لأعضاء بـ"الشيوخ" مع جمعية رجال الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

اقترح النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ، تشكيل مجموعة عمل من جمعية رجال الأعمال ومجموعة من نواب مجلس الشيوخ، كنقطة بداية للتواصل المستمر والتعاون المشترك، مؤكدًا على حرص نواب الشيوخ من أعضاء جمعية رجال الأعمال على المشاركة في اللجان النوعية بالمجلس للمساهمة في مناقشة القضايا التي تهم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال مع الأعضاء المنتخبين في مجلس الشيوخ للاحتفال بفوزهم في الانتخابات، والتنسيق في القضايا المشتركة، وحضر من أعضاء الشيوخ الجدد كل من النواب حسانين توفيق، وعادل اللمعي، هانى العسال، والمهندس أحمد يسرى قطب، والمهندس أحمد صبور، والمهندس محمد المنزلاوي، وترأس الاجتماع على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، بحضور مجلس إدارتها.