"بحوث الصحراء" ينظم الملتقى العلمي حول الإدارة المتكاملة لبساتين الفاكهة بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

شهدت محافظة مطروح فعاليات الملتقى العلمى لمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، حول الإدارة المتكاملة لبساتين الفاكهة، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار التعاون بين مركز بحوث الصحراء وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وقال الدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، إن الملتقى العلمي يأتي في إطار جهود المركز لنشر التوعية اللازمة للمهتمين بالمجالات الزراعية وخاصة فيما يتعلق بإنتاج هذه الأنواع الاقتصادية الهامة تحت ظروف الإجهادات البيئية بالمناطق الصحراوية، مؤكدًا على دعم مركز بحوث الصحراء للمجتمعات المحلية بهذه المناطق بما يضمن رفع القدرات الفنية للمزارعين والفنيين فى مجالات إدارة المياه وزيادة الإنتاجية مع تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

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فيما أوضحت الدكتورة شيرين عادل أستاذ الفاكهة بالمركز ورئيس المشروع البحثي أن الفئات المستهدفة من المشروع هم المهندسين الزراعيين والمشرفين بمديرية الزراعة والإدارات الزراعية وأيضا جمعيات المجتمع الأهلي، واهتم المشروع بإجراء العديد من الممارسات والتطبيقات التي من شأنها تحسين انتاجية البساتين بزيادة التوسع الرأسي للإنتاج وإضافة المحسنات للتربة وتطبيقات المعايير الامنة لاستخدامات الأحماض العضوية والتسميد وتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية التى لها تأثيرات سلبية بيئيا خاصة عند المغالاة فى استخدامها او تطبيقاتها بطريقة غير صحيحة.

كما تم خلال الملتقى العلمي استعراض أهم مخرجات وإنجازات المشروع التطبيقي فيما يتعلق برصد المشكلات التى تواجه الانتاج والتسويق للمحاصيل البستانية، وايضا التدريب على الطرق الحديثة والاقتصادية لإنتاج الكمبوست والأسمدة العضوية، وتدوير المخلفات الزراعية والتدريب على أهم الممارسات والتعريف بالاشتراطات الواجب توافرها واتباعها فى التصنيع الزراعي.

وِأشاد الحضور بجهود مركز بحوث الصحراء من فاعليات، وأهمية استمرار هذه الجهود التى لا يستغني عنها المجتمع الزراعي فى المناطق الصحراوية و حديثة الاستصلاح ومنها مناطق الساحل الشمالى الغربى ومطروح.