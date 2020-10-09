محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بمقره ببيت الكرمة بكنج مريوط، اليوم لقاءً عبر تطبيق زوم، مع أمناء خدمة وخدام الأسر الجامعية التابعة لأسقفية الشباب، حيث حدثهم في موضوع بعنوان "تشدد وتشجع".
ونبه في كلمته على عدم السماح للإحباط واليأس بأن يتسلل إلى نفوس مخدوميهم من الشباب، وكذلك القلق والخوف من جراء ضغوطات الحياة، والتي زادها ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس لخُدام الأسر الجامعية: لا تسمحوا للإحباط واليأس بالتسلل إلى نفوسكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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