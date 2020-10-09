البابا تواضروس لخُدام الأسر الجامعية: لا تسمحوا للإحباط واليأس بالتسلل إلى نفوسكم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بمقره ببيت الكرمة بكنج مريوط، اليوم لقاءً عبر تطبيق زوم، مع أمناء خدمة وخدام الأسر الجامعية التابعة لأسقفية الشباب، حيث حدثهم في موضوع بعنوان "تشدد وتشجع".

ونبه في كلمته على عدم السماح للإحباط واليأس بأن يتسلل إلى نفوس مخدوميهم من الشباب، وكذلك القلق والخوف من جراء ضغوطات الحياة، والتي زادها ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد.