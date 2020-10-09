"التموين" تواصل طرح الكحول والمطهرات للمواطنين بالمجمعات الاستهلاكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

واصلت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، طرح منتجات الكحول 70%، كمطهرات للمواطنين، وطرحها ضمن سلع نقاط الخبز لأصحاب البطاقات التموينية وتصرف للمواطنين مجانا مقابل ترشيد استهلاك الخبز المدعم. كما تواصل الشركات المنتجة لكمامات القماش، توريد الكمامات لشركات الجملة التابعة لوزارة التموين لتوزيعها على بقالين التموين ومنافذ توزيع السلع التموينية لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيه. يأتي ذلك فى إطار حرص الحكومة على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى ضوء موافقة مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء بالأمر المباشر للكمامات الواقية من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد. كانت الشركات المنتجة وردت ما يقرب من 30 مليون كمامة قماش حتى الآن من الكمامات المتعاقد عليها، حيث تم توريد الكمامات في مختلف المحافظات وتوزعها مخازن شركات الجملة التابعة للوزارة على بقالي التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وسط آليات لمراقبة عمليات التوزيع، لمنع التلاعب من قبل المنافذ.

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