لحماية ملايين الوظائف.. مجلس المطارات و"الأياتا" يدعوان لنظام موحد لفحوصات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أطلق مجلس المطارات الدولي "ACI" والاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا"، دعوة مشتركة لاتباع نظام موحد عالميًا لإجراء فحوصات كورونا قبل السفر للمسافرين الدوليين كبديل للحجر الصحي، خاصة بعد توقف قطاع النقل الجوي العالمي نتيجة القيود المفروضة على السفر بسبب الجائحة، وتسبب في أثار كارثية على الوظائف في القطاع والذي عرّض حوالي 4.8 مليون وظيفة إلى الخطر.

ودعا الجانبان إلى تحقيق التعاون بين الدول لإزالة قيود الحجر الصحي واستئناف الحركة الجوية، حيث سيوفر النهج الموحد والمنظم لفحوصات كورونا طريقة فعّالة لمنح الحكومات الثقة مجدداً لإعادة فتح الحدود دون الحجر الصحي.

وأكد مجلس المطارات الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي، أنه في ظل استئناف فريق (CART) أعماله هذا الأسبوع، أهمية التركيز على تطبيق نهج منظم ومعترف به دوليًا للفحوصات التي يتم إجراؤها للمسافرين قبل السفر والتي يجب أن تكون سريعة وعملية ودقيقة ومنخفضة التكلفة وسهلة الاستخدام ومدعومة من قبل سلطات الصحة العامة.

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وقال لويس فيليب دي أوليفيرا، المدير العام للمجلس الدولي للمطارات: "تتفق شركات الطيران والمطارات على اتباع منهجية ثابتة لإجراء الفحوصات للمسافرين، والتي تساعد على إعادة ثقة المسافرين في النقل الجوي وتجنب إغلاق الحكومات لحدودها، فضلاً عن إزالة تدابير الحجر الصحي المرهقة التي تعيق الجهود الكبيرة الساعية إلى تحقيق تعافي القطاع، ويعزز هذا النهج التعافي بشكل أفضل لمنظومة الطيران ككل بما يشمل المطارات وشركات الطيران و قطاعي السفر والسياحة، وبالتالي حماية الوظائف وتوفير الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي يقدمها الطيران للمجتمعات المحلية والوطنية والعالمية".

من جانبه، أكد ألكساندر دي جونياك، رئيس "الاياتا"، على ضرورة إعادة فتح الحدود دون الحاجة إلى فرض قوانين الحجر الصحي، مضيفا أن إجراء الفحوصات المنظمة قبل السفر يعد مفتاح لعودة إتصال العالم جويًا، والذي بدوره يحمي ملايين الوظائف التي تعتمد على قطاع النقل الجوي.

وتابع: "ولا شك أن هنالك ملايين المسافرين الذي يرغبون بالعودة للأجواء للالتقاء بعائلاتهم مجدداً أو الحصول على إجازة أو حتى دعم احتياجات أعمالهم التجارية الدولية". ولذلك يجب علينا التعايش والتكيف مع هذا المرض مع ضمان عودة حرية السفر بشكل الأمن، والتي يمكن تحقيقها من خلال اتباع توصيات فريق (CART)".

وأضاف دي جونياك: "تؤكد التجارب التي نجريها حول العالم على امتلاكنا لتقنيات فعّالة وموثوق بها لإجراء الاختبارات والتي يمكن دمجها في جميع مراحل السفر"، ونعتمد على دور منظمة الطيران المدني الدولي الرائد والذي يسعى إلى توحيد جهود الحكومات والاتفاق على تطبيق خطة تمكن عودة وظيفة قطاع النقل الجوي والمتمثلة في إعادة ربط الناس والاقتصادات ببعضها، ونحن بحاجة إلى القيام بذلك بسرعة، إذ ينجم عن كل يوم تأخير تعرض المزيد من الوظائف للخطر.