الهضيبي يشيد بتوجيهات الرئيس لتنمية سيناء: نهضة غير مسبوقة في 6 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال عضو مجلس الشيوخ الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، إن القيادة السياسية حققت إنجازا كبيرا في ملف تنمية سيناء، ووضعها على خارطة التنمية والتطوير، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والاستثمارية غير المسبوقة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير كافة أشكال الدعم لملف تنمية سيناء، بتكلفة 600 مليار جنيه.

ولفت الدكتور ياسر الهضيبي في بيان له، إلى أن الاستراتيجية التي وضعتها القيادة السياسية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية سيناء، نجحت في تغيير المشهد العام للمحافظة، وعملت على تطوير كافة الخدمات بها، حيث تم توفير سكن ملائم من خلال إنشاء وحدات إسكان اجتماعي بعدد 46949 وحدة سكنية، بجانب إنشاء 2290 منزلاً بدوياً وإنشاء 500 وحدة سكنية لتطوير منطقة الرويسات .

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بكم المشروعات التي تم تنفيذها بقطاعات الصناعة والاستثمار، والتي ساهمت في فتح آفاق استثمارية جديدة وفرت بها الملايين من فرص العمل للشباب، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 5 مناطق صناعية ببئر العبد والقنطرة شرق ووسط سيناء وأبو زنيمة والعريش، وإنشاء منطقة حرفية وسوق للجملة، ومصنع أسمنت بطاقة إنتاجية 7 مليون طن سنوياً، وإنشاء مصنع لتصنيع وتعبئة الأسماك، وكذلك مجمع لصناعات الرخام بالجفجافة بطاقة إنتاجية 3 مليون م2 سنوياً.

وأشار الهضيبي، إلى أن الاستثمارات في مشروعات الكهرباء بلغت قيمتها 10 مليارات جنيه لتحقق فائضاً يتجاوز 25%، في حين يجرى إنفاق 5 مليارات جنيه إضافية على استثمارات خاصة بالكهرباء أيضا، بجانب مشروعات تطوير البنية التحتية والصرف الصحي ومياه الشرب، والزراعة.