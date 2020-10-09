القبض على 6 أشخاص تحرشوا بفتاة أجنبية في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 6 أشخاص لاتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية فى مدينة نصر. رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية يبكى مندداً بواقعة تحرش تعرضت لها إحدى الفتيات تحمل ذات الجنسية بمنطقة زهراء مدينة نصر. وتمكنت قوات الشرطة من تحديد وضبط الجناة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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