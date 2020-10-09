شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ناعيا د.محمد كمال إمام: فقدنا قامة علمية راسخة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور محمد كمال إمام - أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية-، مؤكدا أن الراحل رحمه الله كان قامة علمية وفكرية كبيرة إلى جانب دماثة الخلق وسعة الصدر وعمق الفكر، سائلا الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,035

تعافي 97,492

وفيات 6,010

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