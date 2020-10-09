شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مشروع تشغيل 12 «بدالة» فى «أبو تلات» بتكلفة 10 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اجتماعا جماهيريا مع أهالي منطقة أبو تلات بالعجمي، أطلعهم فيه على ما تم من الحلول العاجلة لمشكلة ارتفاع منسوب المياه بشوارع المنطقة، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي وكذلك لإطلاق مشروع تشغيل بدالات للتخلص من تجمعات مياه الأمطار بالمنطقة بعدد ١٢ بدالة وبتكلفة ١٠ مليون، ليصبح إجمالي البدالات بالمنطقة ١٧ بدالة بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، والسيد موسي رئيس حي العجمي.
وأعرب الشريف عن سعادته بتواجده وسط أهالي المنطقة مؤكدا أن هناك تنسيق تام مع شركة الصرف الصحي لوضع حلول عاجلة كاملة لأهالينا في منطقة أبو تلات وأكد أنه سيتم البدء فورا في تنفيذ تلك الحلول العاجلة والتي ستساهم بشكل كبير بمنع تكرار تجمعات مياه الأمطار بالمنطقة خلال النوات القادمة، وذلك لحين الانتهاء من المشروع القومي الرئيسي لمد خدمة الصرف الصحي بمنطقة أبو تلات والذي بلغت تكلفته حوالي مليار و ٣٥٠ مليون، ومن المقرر الإنتهاء من المرحلة الأولي منه نهاية شهر يونيو ٢٠٢١.
وطالب الشريف الأهالي بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمواجهة الأخطاء التي يفتعلها بعض المواطنين واستمع المحافظ إلى احتياجات ومطالب الأهالي والتي تلخصت حول إقامة مكتب بريد ومكتب شهر عقاري، ورصف ومرور، موجها رئيس حي العجمي بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة تنفيذ تلك المشاكل.
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