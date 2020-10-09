شكرا لقرائتكم خبر عن «شاهد رجلاً يقوم بأشياء غريبة».. حقيقة علاقة مصطفى محمود بالجن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت أمل ابنة الدكتور الراحل مصطفي محمود، إن الكاتبة الأمريكية لويس لوري، حضرت إلى منزلنا وطلبت لقاء والدى، وقلت لها إنه مريض، وعندما أصرت أن تدخل، ذهبت لأبى أستأذنه، وجدته في حالة صعبة جدا ولم أستطع أن أقل له شيئا ورجعت لها أبلغتها صعوبة لقائه، فغضبت جدا وبدأت تتمتم بكلمات يظهر منها التذمر والضيق، وفي اليوم التاني فوجئت بها تكتب أن مصطفى محمود مصاحب للجن ويمكث في حجرته لا يقابل أحدا، ولم نرد عليها، فهي المسؤولة عن انتشار تلك الشائعة.

وأضافت أمل لـ«المصري اليوم» فيما يتعلق بموضوع الجن أنه ذات مرة وافق والدها على دعوة أحد المحبين له، وكان شخصا ضليعاً بأحوال الجن، وتحكى: «نظرا لآن والدى يحب استكشاف الأشياء ذهب للرجل، وعندما عاد كان منزعجًا وبدت عليه علامة التعب والإرهاق، وأخذ يردد لا إله إلا الله، ويقرأ القرآن ويشكو من المعدة حتى صباح اليوم التالى، وعندما عاد لطبيعته وقص علينا أنه شاهد الرجل يتغير ويقوم بعمل أشياء غريبة مما دعاه إلى الانصراف بعد فترة ليست طويلة من جلسته معه».