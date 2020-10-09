شكرا لقرائتكم خبر عن «أحكام الأسرة في الإسلام».. تعرف على أهم مؤلفات الراحل محمد كمال إمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثرى د.محمد كمال إمام ، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الإسكندرية، الذى وافته المنية مساء الخميس عن عمر يناهز 74 عاما المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات والكتب من أهمها :

النظرة الإسلامية للإعلام: محاولة منهجية

الإنسان والدولة: دراسة في فقه تنظيم السياسة

الوصايا والأوقاف: مقاصد وقواعد

أصول الحسبة في الإسلام: دراسة تأصيلية مقارنة

مقدمة لدراسة الفقه الإسلامي

أصول الفقه الإسلامي

أحكام الأسرة في الإسلام

تنظير القوة: دراسة في فقه العلاقات الدولة

الدليل الإرشادي إلى مقاصد الشريعة الإسلامية