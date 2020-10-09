شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الشهيد أحمد الشبراوى على مدرج فى جامعة دمنهور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، عن إطلاق اسم الرائد الشهيد أحمد عمر الشبراوى رفيق الشهيدين أحمد المنسى ورامى حسانين على أحد مدرجات كلية التربية، تخليدا لذكراه، مشيرًا إلى وجود ٦ مدرجات فى الجامعة تم اطلاق أسماء الشهداء عليهم.
جاء ذلك خلال إحتفال الجامعة بذكرى حرب أكتوبر المجيدة بحضور المهندسة ندى حسن، زوجة الشهيد أحمد عمر الشبراوى، أحد شهداء الحرب على الإرهاب فى سيناء، وذلك فى مجمع دمنهور الثقافى.
وأضاف رئيس الجامعة بأن الجامعة تعمل على غرس قيم الولاء والانتماء والمواطنة وتوعية الشباب بالمخاطر التى تحيق بالوطن.
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل ملحمة تضيئ الآفاق نحو مستقبل واعد يجسد تلاحم الجيش والشعب المصرى.
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