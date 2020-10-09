شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يتابع أعمال التطوير والتوسعة بمنطقة الكيلو ٢١ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال التطوير والتوسعة بمنطقة الكيلو ٢١ وربط الكوبرى القادم من القاهرة الصحراوى والدولي الساحلي للمتجة إلى طريق الساحل الشمالي لإنهاء أزمة الاختناق المرورى بهذه الوصلة. وذلك بحضور السيد موسي رئيس حي العجمي. وشدد المحافظ علي المسئولين بتكثيف أعمال التنفيذ للإنتهاء من كافة الأعمال في أسرع وقت ممكن. وذلك للتسهيل علي المواطنين، وحل التكدس المروري وخاصة خلال الفترة القادمة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,035

تعافي 97,492

وفيات 6,010

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الإسكندرية يتابع أعمال التطوير والتوسعة بمنطقة الكيلو ٢١ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.