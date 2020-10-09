شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس لخدام الأسر الجامعية: لا تسمحوا للإحباط بالتسلل لنفوس الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بمقره ببيت الكرمة بكنج مريوط، الخميس، لقاءً عبر تطبيق زووم، مع أمناء خدمة وخدام الأسر الجامعية التابعة لأسقفية الشباب، حيث حدثهم في موضوع بعنوان «تشدد وتشجع».

ونبّه قداسته في كلمته على عدم السماح للإحباط واليأس بأن يتسلل إلى نفوس مخدوميهم من الشباب، وكذلك القلق والخوف من جراء ضغوطات الحياة، والتي زادها ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد.