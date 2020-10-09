شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يعقد اجتماعا لمناقشة مبادرة الموازنة التشاركية وآليات تطبيقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة مبادرة الموازنة التشاركية وآليات تطبيقها بالمحافظة، وذلك لتحديد بعض المشروعات المحلية ذات الأولوية التى سيتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى؛ بما يُسهم فى سد الفجوة بين ميزانيات الوحدات المحلية، والاحتياجات المتزايدة للمحافظة من خلال مساندة تنفيذ بعض مشروعات الخطة الاستثمارية والمشروعات الأخرى الممولة من الخزانة العامة للدولة، على النحو الذى يُسهم فى تعميق المشاركة المجتمعية.

وأشار المحافظ أن مبادرة الموازنة التشاركية تهدف إلى أن يصبح المواطن شريكا أصيلا في عملية التنمية المستدامة وصنع القرارات، في إطار الحرص على تعزيز معايير الشفافية المالية والمشاركة المجتمية تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠. وأكد حرص المحافظة على تقديم الدعم إلي الموازنة التشاركية، انطلاقا من دورها المهم في تحقيق الشفافية للموازنة علي أرض الإسكندرية وإظهار المشروعات القومية التى يتم تنفيذها. حضر الإجتماع؛ الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وسارة عيد رئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعي بوزارة المالية، وممثلى جامعة الإسكندرية، والمنطقة الروتارية، وقيادات الليونز، والمجلس القومى للمرأة، وجمعية رجال الأعمال، والأكاديمية البحرية، ، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.