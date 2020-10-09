شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأرميني: الانتصار العسكري لأذربيجان يعني صراحة «تطهيرًا عرقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبر الرئيس الأرميني، أن الدعم التركي العسكري لأذربيجان هو ما ساهم في إطالة أمد الحرب بـ"ناغورني كاراباخ"، وأن المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان أدت لنتائج إيجابية حتى دخلت تركيا على خط الأزمة.

مشددا على أن بلاده تدعم المفاوضات وأي حل سلمي وليس عسكريا للأزمة، لأن الانتصار العسكري لأذربيجان يعني صراحة "تطهيرا عرقيا" للأرمن بناغورني كاراباخ.

وردا على سؤال حول مدى توحيد القيادات والشعب الأرميني خلفه خاصة عقب تغيير مدير الأمن القومي الأرميني منذ أيام، رد الرئيس الأرميني، بأنه شغل العديد من المناصب قبل كونه رئيسا ويعلم جيداً أن تغيير المسؤولين والوزراء أمرًا طبيعيا وليس عقابا أو ذا دلالة معينة، داعيا لعدم تضخيم تلك الأمور.



وفي نهاية اللقاء، حرص الرئيس الأرميني، على توجيه رسالة للشعب المصري وتقديم الشكر له على ما وصفه بـ«حسن استضافة» الأرمن عبر العصور، خاصة أثناء الإبادة التي نفذتها تركيا بحق شعبه، مشيرا أنه له العديد من الأقارب والأصدقاء الذين عاشوا بمصر، جاء ذلك خلال حوار الرئيس الأرميني آرمين سركيسيان ،مع الإعلامي عمرو عبد الحميد على قناة TeN Tv.