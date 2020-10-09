شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأرميني: لا يوجد صراعًا دينيًا في كاراباخ كما تحاول تركيا تصديره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الأرميني آرمين سركيسيان ،خلال حواره الحصري مع الإعلامي عمرو عبد الحميد على قناة TeN Tv، أن «ناغورني كاراباخ» هو ملك لأرمينيا وكان إقليما مستقلا وأغلب سكانه من الأرمن، وأن أذربيجان تحاول طرد الأرمن من أراضيهم ساعية لتنفيذ تطهيرا عرقيا ضد الأرمن، مؤكدا على أن الأرمن يدافعون عن أرضهم بأرواحهم مقابل محاولات التطهير العرقي الذي تنفذه أذربيجان وتركيا من خلال مرتزقة يتم استقداهم في الحرب

مشيرا أن البعض يحاول تحويل الصراع في « ناغورني كاراباخ» الى ما يشبه الصراع في سوريا، ولهؤلاء أقول لهم ان ذلك اذا حدث فإن الصراع سيأكل الجميع، ولذا نحن لا نتجه الى حلفائنا مثلما تفعل أزرابيجان.



وشدد الرئيس الأرميني، على أنه لا يوجد صراعا دينيا في ناغورني كاراباخ كما تحاول تركيا تصديره لخداع المجتمع الدولي، ففي الوقت الذي تقوم في أزرابيجان بهدم وتدمير الكنائس بالأقليم، يقوم الأرمن بالمحافظ على المساجد دون المساس بها لأننا لسنا في صراع ديني، ولسنا نستقدم مقاتلين أجانب في صفوفنا، واستخدام حجة العرق التركي هدفها احتلال أراضينا ، في حين أن العرق التركي ليس من هذه المنطقة أصلا لكنها تنحدر من الأناضول وآسيا الوسطى