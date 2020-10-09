شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الارميني : تركيا المشكلة الأكبر في الصراع مع أذربيجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس الأرميني آرمين سركيسيان، إن الصراع بين أرمينيا وأذربيجيان ليس سهلا أو بسيطا بل هو مستمر منذ سنوات طويلة قرابة الـ70 عاما، مشيرا أن تركيا تسعى لاستمرار الحرب في ناغورني كاراباخ للبقاء في أذربيجان من أجل الطاقة والغاز، بالإضافة الى محاولة التطهير العرقي للأرمن في الإقليم .



وشدد الرئيس الأرميني، خلال حواره الحصري مع الإعلامي عمرو عبد الحميد على قناة TeN Tv، على أن تركيا أصبحت طرفا رئيسيا في الصراع وتقصف المدنيين في ناغورني كاراباخ، معتبرا أن دعمها الواضح والصريح لأذربيجان أجج الصراع الدائر في الإقليم، حيث قامت بنقل المرتزقة لدعم أذربيجان، ولذا فهي المشكلة الأكبر في الصراع الان وعلى المجتمع الدولي الضغط عليها لوقف ممارستها في الإقليم، خاصة روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم يلعبون دورا مهما لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات