شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الحصول علي معاش تكافل وكرامة «رابط الاستعلام وخطوات التسجيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في اتجاه لميكنة خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، فى ظل جائحة كورونا وتحقيق التباعد الاجتماعي، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، بوابتها الإلكترونية للاستعلام عن قبول معاش تكافل وكرامة عن طريق ادخال الرقم القومي لصاحب كارتتكافل وكرامة، ورابط الاستعلام عن قبول معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، إليكم خطوات تسجيل شكوى برنامج تكافل وكرامة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة:

لا يقل عمر الشخص عن 35 عامًا.

لا يزيد دخله الشهري عن 400 جنية في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

لا يكون مسجل في هيئة التأمينات الاجتماعية.

يكون مقيم في مصر أثناء الحصول على المعاش.

رابط الاستعلام عن قبول معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي:

ويرصد الدستور إجراءات الاستعلام عن خدمات وشكاوى برنامج تكافل وكرامة، بالرقم القومي عبر بوابة وزارة التضامن الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط هنـــــــــــا

اختيار الخدمة التي يريدها.

تقوم بالضغط علي زر الاستعلام، فيتم توجيهك الى صفحة اخرى بها بيانات الاستعلام.

خطوات تسجيل شكوى برنامج تكافل وكرامة:

يقوم المواطن (القائم بالشكوى) بتسجيل الرقم القومى له.

تم الضغط على كلمة تسجيل شكوى.

Advertisements

ستظهر للمتقدم بالشكوى صفحة البيانات الاستعلامية المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى وهى:

اختيار المحافظة، الإدارة الاجتماعية والمركز قسم الشرطة التابع له، وستظهر بشكل تلقائى فى حالة أن المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج.

تحديد نوع الشكوى من قائمة الاختيارات.

كتابة عنوان الإقامة بالوصف التفصيلى.

رقم التليفون المحمول للمتقدم بالشكوى أو أقرب فرد فى الأسرة.

الضغط على كلمة تسجيل.

ستظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى.

يقوم المواطن بطباعة الشكوى التى تم تسجيلها بالضغط على كلمة طباعة.

يظهر محتويات الشكوى وتشمل التاريخ ومحتوى الرد على الشكوى بالوثائق المطلوبة.